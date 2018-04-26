В Совфеде прокомментировали проникновение представителей Госдепа в генконсульство России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт о причинах проникновения сотрудников ведомства на территорию российского генконсульства в Сиэтле. По словам Науэрт, это было не вторжение, а «просто жёсткая и законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России».

«Сейчас американцы находятся в стадии абсолютно наплевательского отношения ко всем дипломатическим и венским конвенциям, потому что они делают всё что хотят. По закону, если им было необходимо убедиться, что консульство не работает и оттуда все уехали, нужно было пригласить представителя консульства, чтобы он открыл здание и показал им все помещения. Но врываться и ломать замок — это полный беспредел, который нельзя просто так оставлять», — заявил Джабаров.

Он добавил, что, пока Россия не ответит США «на это неприличное поведение, подобная тактика будет продолжаться».

«И американскому суду стоит дать правовую оценку действиям Госдепартамента», — заключил сенатор.

Ранее представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что представители внешнеполитического ведомства проникли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, чтобы убедиться, что «здание было освобождено».