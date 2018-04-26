Территория Восточного Каламуна в Сирии взята под контроль правительственных войск

Короткая ссылка
Армия Сирии взяла под контроль территорию Восточного Каламуна, включая города Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб.

Как сообщает ТАСС, в среду, 25 апреля, на эту территорию вошли армия правительства Сирии и военная полиция России.

«Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирования в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей, а также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях», — отметил сотрудник Центра по примирению враждующих сторон Андрей Адамис.

Ранее сообщалось, что с 20 апреля из Восточного Каламуна выведены 4277 боевиков и членов их семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных