Территория Восточного Каламуна в Сирии взята под контроль правительственных войск

Армия Сирии взяла под контроль территорию Восточного Каламуна, включая города Думайр, Джайруд и Эр-Рухайб.

Как сообщает ТАСС, в среду, 25 апреля, на эту территорию вошли армия правительства Сирии и военная полиция России.



«Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирования в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей, а также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях», — отметил сотрудник Центра по примирению враждующих сторон Андрей Адамис.



Ранее сообщалось, что с 20 апреля из Восточного Каламуна выведены 4277 боевиков и членов их семей.