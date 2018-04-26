Макрон заявил, что Франция увеличит поддержку международной коалиции в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж увеличит свой вклад в действие международной коалиции в Сирии. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат», — отметил Макрон.

Ранее Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что США и союзники должны остаться в Сирии после завершения борьбы с «Исламским государством»* для «строительства новой страны».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.