В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура Меланьи Трамп

Восковая фигура первой леди США Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском Музее мадам Тюссо. Об этом сообщается на сайте музея.

Как отмечается, скульптура установлена рядом с восковой фигурой американского президента Дональда Трампа. Одним из первых посетителей обновленной экспозиции стал бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Thank you so much @seanspicer for helping us launch our @FLOTUS Melania Trump figure and experience! We are so honored to have had you here at @nycwax ! https://t.co/m39khr3mrQ…/what…/give-melania-a-voice/#MTMelaniaMoments#nycwax#SeanSpicer#timessquare#GiveMelaniaAVoicepic.twitter.com/qrZb7qzCaI — Madame Tussauds NY (@nycwax) 25 апреля 2018 г. В январе сообщалось, что Музей мадам Тюссо выставил восковую фигуру Дональда Трампа возле строящегося здания американского посольства в Лондоне после отмены визита главы Белого дома в Великобританию.