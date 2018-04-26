В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке появилась восковая фигура Меланьи Трамп

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Восковая фигура первой леди США Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском Музее мадам Тюссо. Об этом сообщается на сайте музея.

Как отмечается, скульптура установлена рядом с восковой фигурой американского президента Дональда Трампа.

Одним из первых посетителей обновленной экспозиции стал бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В январе сообщалось, что Музей мадам Тюссо выставил восковую фигуру Дональда Трампа возле строящегося здания американского посольства в Лондоне после отмены визита главы Белого дома в Великобританию.

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