У посольства США в Лондоне появилась восковая фигура Трампа
«Трамп отменил свой визит, поэтому мы вмешались! Конечно, это стало неожиданностью для рабочих у посольства», — говорится в сообщении музея в Twitter.
Trump cancelled his visit so we stepped in! It was certainly a surprise for the workmen at the Embassy. #TrumpVisitpic.twitter.com/L9Olk22XMm— Madame Tussauds (@MadameTussauds) 12 января 2018 г.
Ранее Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию. Он объяснил своё решение несогласием с действиями предыдущей администрации США, которая «за гроши продала здание посольства в Лондоне, только для того чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд».
Рабочий визит американского президента в Британию был запланирован на февраль 2018 года.