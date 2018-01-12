У посольства США в Лондоне появилась восковая фигура Трампа

Музей мадам Тюссо выставил восковую фигуру президента США Дональда Трампа возле строящегося здания американского посольства в Лондоне после отмены визита главы Белого дома в Великобританию.

«Трамп отменил свой визит, поэтому мы вмешались! Конечно, это стало неожиданностью для рабочих у посольства», — говорится в сообщении музея в Twitter.

Trump cancelled his visit so we stepped in! It was certainly a surprise for the workmen at the Embassy. #TrumpVisitpic.twitter.com/L9Olk22XMm — Madame Tussauds (@MadameTussauds) 12 января 2018 г.

Ранее Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию. Он объяснил своё решение несогласием с действиями предыдущей администрации США, которая «за гроши продала здание посольства в Лондоне, только для того чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд».

Рабочий визит американского президента в Британию был запланирован на февраль 2018 года.