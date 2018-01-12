У посольства США в Лондоне появилась восковая фигура Трампа

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Музей мадам Тюссо выставил восковую фигуру президента США Дональда Трампа возле строящегося здания американского посольства в Лондоне после отмены визита главы Белого дома в Великобританию.

«Трамп отменил свой визит, поэтому мы вмешались! Конечно, это стало неожиданностью для рабочих у посольства», — говорится в сообщении музея в Twitter.

Ранее Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию. Он объяснил своё решение несогласием с действиями предыдущей администрации США, которая «за гроши продала здание посольства в Лондоне, только для того чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд». 

Рабочий визит американского президента в Британию был запланирован на февраль 2018 года.

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