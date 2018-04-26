СМИ: Терминал аэропорта в Манчестере эвакуирован из-за подозрительного предмета

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Терминал манчестерского аэропорта эвакуирован после обнаружения подозрительного предмета.

Об этом сообщает газета Daily Mirror.

«Мы можем подтвердить, что территория второго терминала была частично эвакуирована сегодня вечером из-за опасений по поводу предмета, прошедшего контроль безопасности», — заявил изданию представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что загоревшийся автобус в Великобритании привёл к отмене более 100 рейсов.

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