СМИ: Терминал аэропорта в Манчестере эвакуирован из-за подозрительного предмета

Терминал манчестерского аэропорта эвакуирован после обнаружения подозрительного предмета.

Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Airport terminal evacuated after 'suspicious' item found in security searchhttps://t.co/XyeZRZtD5Fpic.twitter.com/eIVXDtczFR — Daily Mirror (@DailyMirror) 25 апреля 2018 г.

«Мы можем подтвердить, что территория второго терминала была частично эвакуирована сегодня вечером из-за опасений по поводу предмета, прошедшего контроль безопасности», — заявил изданию представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что загоревшийся автобус в Великобритании привёл к отмене более 100 рейсов.