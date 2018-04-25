Макрон поддержал позицию Трампа по выводу войск из Сирии

Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал американского коллегу Дональда Трампа в том, что из Сирии необходимо вывести вооружённые силы после разгрома террористической организации «Исламское государство»*.

«Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США (в действиях в Сирии. — RT), как только война с ИГ будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции», — заявил Макрон, выступая перед студентами Университета Джорджа Вашингтона, его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что международная коалиция «делает 90% всей работы» по борьбе с ИГ в Сирии, а для урегулирования ситуации в стране необходимо «работать с партнёрами» и построить новый порядок, создав «новое государство» с учётом интересов всех меньшинств.

Ранее Макрон в интервью телеканалу Fox News заявил, что США и союзники должны остаться в Сирии после завершения борьбы с «Исламским государством» для «строительства новой страны».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.