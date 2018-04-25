Чижов заявил о готовности России сотрудничать со всеми, кто планирует помочь Сирии

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Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами и организациями, которые действительно намерены помочь народу Сирии начать новую мирную жизнь.
Чижов заявил о готовности России сотрудничать со всеми, кто планирует помочь Сирии
  • Reuters

Об этом он сказал на международной донорской конференции по Сирии под эгидой ООН и ЕС в Брюсселе. 

«Мы готовы и хотим сотрудничать со всеми, включая страны, организации и международные институты, которые действительно привержены цели помочь сирийскому народу начать новую мирную жизнь, перевернув трагическую страницу гражданской войны», — цитирует ТАСС Чижова. 

По его словам, в России твёрдо верят, что тесное сотрудничество между потенциальными донорами и законным правительством Сирии поможет улучшить гуманитарную ситуацию в стране, а также подтолкнёт процесс нормализации обстановки. 

Он также заявил, что Москва серьёзно озабочена предоставлением гуманитарной помощи в Сирии в виде наличных денег, так как это «создаёт все условия для её нецелевого использования».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране.

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