Приговорённый к пожизненному сроку за убийство владелец подлодки Nautilus оспорит решение суда
Датский изобретатель, владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, которого суд приговорил к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Уолл, оспорит обвинительный приговор.
- globallookpress.com
- © Theresa Münch
Об этом сообщает Associated Press.
«Датский изобретатель Петер Мадсен заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор к пожизненному сроку», — пишет агентство.
BREAKING: Danish inventor Peter Madsen says he will appeal murder conviction, life sentence.— The Associated Press (@AP) 25 апреля 2018 г.
Ранее стало известно, что суд приговорил к пожизненному сроку Мадсена за убийство журналистки.
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