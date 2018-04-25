Приговорённый к пожизненному сроку за убийство владелец подлодки Nautilus оспорит решение суда

Датский изобретатель, владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, которого суд приговорил к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Уолл, оспорит обвинительный приговор.

globallookpress.com

© Theresa Münch

Об этом сообщает Associated Press. «Датский изобретатель Петер Мадсен заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор к пожизненному сроку», — пишет агентство. BREAKING: Danish inventor Peter Madsen says he will appeal murder conviction, life sentence. — The Associated Press (@AP) 25 апреля 2018 г. Ранее стало известно, что суд приговорил к пожизненному сроку Мадсена за убийство журналистки.