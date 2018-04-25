Приговорённый к пожизненному сроку за убийство владелец подлодки Nautilus оспорит решение суда

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Датский изобретатель, владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, которого суд приговорил к пожизненному сроку за убийство журналистки Ким Уолл, оспорит обвинительный приговор.
Приговорённый к пожизненному сроку за убийство владелец подлодки Nautilus оспорит решение суда
  • globallookpress.com
  • © Theresa Münch

Об этом сообщает Associated Press.

«Датский изобретатель Петер Мадсен заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор к пожизненному сроку», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что суд приговорил к пожизненному сроку Мадсена за убийство журналистки.

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