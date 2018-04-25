Сторонникам выхода Калифорнии из состава США разрешили начать сбор подписей

Госсекретарь американского штата Калифорния Алекс Падилья разрешил выступающим за отделение региона от США начать сбор подписей за свою инициативу.

Как сообщает The Washington Times, участники движения Yes California, выступающие за так называемый calexit — отделение штата Калифорния от США, должны собрать подписи 365 880 зарегистрированных избирателей для организации референдума.

Если инициаторы голосования смогут заручиться необходимой поддержкой за 180 дней с начала сбора подписей, то референдум о независимости Калифорнии может пройти в 2021 году.

В марте 2017 года опрос показал, что около трети американцев не против отделения Калифорнии от США.

О том, как в Калифорнии относятся к идее выхода из состава США, — в материале RT.



