Сторонникам выхода Калифорнии из состава США разрешили начать сбор подписей
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- © Barbara Munker/dpa
Как сообщает The Washington Times, участники движения Yes California, выступающие за так называемый calexit — отделение штата Калифорния от США, должны собрать подписи 365 880 зарегистрированных избирателей для организации референдума.
Если инициаторы голосования смогут заручиться необходимой поддержкой за 180 дней с начала сбора подписей, то референдум о независимости Калифорнии может пройти в 2021 году.
В марте 2017 года опрос показал, что около трети американцев не против отделения Калифорнии от США.
О том, как в Калифорнии относятся к идее выхода из состава США, — в материале RT.