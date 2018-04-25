Сторонникам выхода Калифорнии из состава США разрешили начать сбор подписей

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Госсекретарь американского штата Калифорния Алекс Падилья разрешил выступающим за отделение региона от США начать сбор подписей за свою инициативу.
Сторонникам выхода Калифорнии из состава США разрешили начать сбор подписей
  • globallookpress.com
  • © Barbara Munker/dpa

Как сообщает The Washington Times, участники движения Yes California, выступающие за так называемый calexit — отделение штата Калифорния от США, должны собрать подписи 365 880 зарегистрированных избирателей для организации референдума.

Если инициаторы голосования смогут заручиться необходимой поддержкой за 180 дней с начала сбора подписей, то референдум о независимости Калифорнии может пройти в 2021 году.

В марте 2017 года опрос показал, что около трети американцев не против отделения Калифорнии от США.   

О том, как в Калифорнии относятся к идее выхода из состава США, — в материале RT.

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