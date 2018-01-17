Калифорнию предлагают разделить на два штата

В американской Калифорнии инициативная группа выступила за учреждение штата Новая Калифорния, опубликовав соответствующую декларацию.

Как отмечается, составители документа недовольны высокими налогами и ситуацией в Калифорнии в целом.

При этом, в отличие от сторонников отделения Калифорнии от Соединённых Штатов (CalExit), эта группа выступает за сохранение территории в составе США, однако не под управлением калифорнийских властей.

По данным авторов инициативы, население Новой Калифорнии может составить 15 млн человек.

Ранее опрос показал, что около трети американцев не против отделения Калифорнии от США.