Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали «сильным именем»

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Принц Уильям заявил, что его новорождённому сыну дали «сильное имя».
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали «сильным именем»
  • Reuters

Как сообщает Sky News, об этом он рассказал, когда посещал Вестминстерское аббатство в честь Дня АНЗАК — национального праздника Австралии и Новой Зеландии.

Он также добавил, что его сын и супруга чувствуют себя хорошо и в настоящий момент много спят и восстанавливают силы.

Ранее одна из старейших и крупнейших в Великобритании букмекерских контор Ladbrokes рассказала о ставках на имя третьего ребёнка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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