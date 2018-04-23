Букмекеры рассказали о ставках на имя для третьего ребёнка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Одна из старейших и крупнейших в Великобритании букмекерских контор Ladbrokes рассказала о ставках на имя для третьего ребёнка принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

По данным портала TMZ, фаворитом у букмекеров является имя Артур, на него принимается ставка 6 к 4.

Далее следуют Джеймс (5 к 1), Альберт и Филипп (оба 6 к 1), Томас (10 к 1), Александр (12 к 1). Замыкает список имя Уильям (25 к 1).

Также принимаются ставки на то, кто станет крёстным ребёнка. Лидером в этом рейтинге является Тигги Петтифер, няня принцев Уильяма и Гарри.

В списке указаны Пиппа Миддлтон, Меган Маркл. Среди прочего даются ставки на Элтона Джона и Дэвида Бекхэма.

Кроме того, с коэффициентом 1000 к 1 принимается ставка на то, что крёстным станет президент США Дональд Трамп.

23 апреля Кейт Миддлтон родила мальчика. Помимо новорождённого, у неё и принца Уильяма двое детей — Джордж и Шарлотта.