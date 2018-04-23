Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением третьего ребёнка

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением третьего ребёнка.
Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением третьего ребёнка
  • Reuters

«Мои самые лучшие пожелания герцогу и герцогине Кембриджским с связи с рождением мальчика. Я желаю им огромного счастья в будущем», — написала премьер в Twitter.

23 апреля Кейт Миддлтон родила мальчика. Помимо новорождённого, у неё и принца Уильяма двое детей — Джордж и Шарлотта.

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