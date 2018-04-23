Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила принца Уильяма и Кейт Миддлтон с рождением третьего ребёнка.

«Мои самые лучшие пожелания герцогу и герцогине Кембриджским с связи с рождением мальчика. Я желаю им огромного счастья в будущем», — написала премьер в Twitter.

23 апреля Кейт Миддлтон родила мальчика. Помимо новорождённого, у неё и принца Уильяма двое детей — Джордж и Шарлотта.