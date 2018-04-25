Япония заявила протест Южной Корее из-за десерта на межкорейском саммите
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что японские власти возмутились тем, что на шоколаде, который подадут на ужине президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, будет изображена карта единой Кореи вместе с островами Такэсима, на которые претендует Токио.
Уточняется, что аналогичный протест был передан по дипломатическим каналам также через посольство Японии в Сеуле.
Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств.