Япония заявила протест Южной Корее из-за десерта на межкорейском саммите

Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги заявил протест руководству посольства Южной Кореи из-за десерта, который планируется подать на межкорейском саммите.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что японские власти возмутились тем, что на шоколаде, который подадут на ужине президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, будет изображена карта единой Кореи вместе с островами Такэсима, на которые претендует Токио.

Уточняется, что аналогичный протест был передан по дипломатическим каналам также через посольство Японии в Сеуле.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР установили прямую телефонную линию экстренной связи между лидерами двух государств.