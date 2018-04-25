В Индонезии десять человек погибли в результате пожара на нефтяной скважине

Короткая ссылка
По меньшей мере десять человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара на незаконной нефтяной скважине в Индонезии.
В Индонезии десять человек погибли в результате пожара на нефтяной скважине
  • AFP
  • © ILYAS ISMAIL

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что возгорание также полностью уничтожило три дома. Оно до сих пор не потушено.

По данным агентства, в результате инцидента произошёл разлив нефти. Масштабы разлива до сих пор оцениваются специалистами.

Полиция предполагает, что число погибших в ближайшее время возрастёт. Что именно стало причиной возгорания, в настоящий момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Ачех произошло возгорание на скважине, где велась незаконная добыча нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Азия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных