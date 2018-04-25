В Индонезии десять человек погибли в результате пожара на нефтяной скважине

По меньшей мере десять человек погибли и десятки получили ранения в результате пожара на незаконной нефтяной скважине в Индонезии.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что возгорание также полностью уничтожило три дома. Оно до сих пор не потушено.

VIDEO: A spill at an illegal oil well sparked a huge fire in a residential area in Sumatra, Indonesia, killing 10, injuring dozens and destroying houses https://t.co/J4TA7LJAwDpic.twitter.com/eKMtlR1EWa — AFP news agency (@AFP) 25 апреля 2018 г.

По данным агентства, в результате инцидента произошёл разлив нефти. Масштабы разлива до сих пор оцениваются специалистами.

Полиция предполагает, что число погибших в ближайшее время возрастёт. Что именно стало причиной возгорания, в настоящий момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Ачех произошло возгорание на скважине, где велась незаконная добыча нефти.