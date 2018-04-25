СМИ: В Индонезии произошёл пожар на нефтяной скважине

В индонезийской провинции Ачех произошло возгорание на скважине, где велась незаконная добыча нефти.

Об этом сообщает CNN Indonesia.

Pengeboran Minyak Ilegal di Aceh Terbakar, Lima Orang Tewas https://t.co/8V7AWdz4ocpic.twitter.com/hN6J0suVti — CNN Indonesia (@CNNIndonesia) 25 апреля 2018 г.

Как отмечается, в результате инцидента могли погибнуть несколько человек.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Таоюань на Тайване на нефтеперерабатывающем заводе китайской компании CNPC произошёл сильный пожар.