Патрушев обсудил с главой МВД Сербии ситуацию на Балканах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с вице-премьером, главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем ситуацию на Балканах. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России.
«Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили ситуацию на Балканском полуострове», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, стороны также обсудили российско-сербское взаимодействие по линии правоохранительных органов.
Ранее Патрушев обсудил с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.
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