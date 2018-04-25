Патрушев обсудил с главой МВД Сербии ситуацию на Балканах

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с вице-премьером, главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем ситуацию на Балканах. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза России.

«Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили ситуацию на Балканском полуострове», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, стороны также обсудили российско-сербское взаимодействие по линии правоохранительных органов.

Ранее Патрушев обсудил с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

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