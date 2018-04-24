Комплексы ПВО уничтожили «малоразмерные воздушные цели» на подлёте к Хмеймиму

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Средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, уничтожили несколько целей, происхождение которых неизвестно. Об этом сообщил представитель базы.

«24 апреля с наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности», — рассказал он.

Отмечается, что цели были уничтожены штатными зенитными огневыми средствами.

По словам представителя авиабазы, в результате произошедшего никто не пострадал, объекты на территории не повреждены.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что ни одна из выпущенных США и их союзниками по Сирии крылатых ракет не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Ракетные удары были нанесены 14 апреля с 3:42 до 5:10 мск по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

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