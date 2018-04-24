Дипломаты встретились с объявившей голодовку в тюрьме Нью-Йорка россиянкой

Короткая ссылка
Сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке встретились в тюрьме с россиянкой Викторией Насыровой, обвиняемой в США в совершении ряда уголовных преступлений.
Дипломаты встретились с объявившей голодовку в тюрьме Нью-Йорка россиянкой
  • Виктория Насырова
  • © Кадр: видео CBS NEWS

В Twitter дипмиссии говорится, что встреча состоялась 23 апреля.

«После совершённого на неё нападения 03.01.2018 В. Насырова до сих пор находится в лечебном блоке тюрьмы. Россиянка сообщила о негативном отношении к ней со стороны надзирателей и регулярных оскорблениях с расистским подтекстом. В связи с имевшими место, по её словам, случаями значительных задержек в обеспечении питанием, в т. ч. требуемым по религиозным убеждениям, она вынуждена была объявить голодовку», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что генконсульство продолжит добиваться соблюдения законных прав россиянки.

Ранее RT писал, что россиянка Виктория Насырова, арестованная в США за серию грабежей и покушение на убийство, объявила голодовку после того, как её во второй раз избили сокамерницы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных