Дипломаты встретились с объявившей голодовку в тюрьме Нью-Йорка россиянкой

Сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке встретились в тюрьме с россиянкой Викторией Насыровой, обвиняемой в США в совершении ряда уголовных преступлений.

В Twitter дипмиссии говорится, что встреча состоялась 23 апреля.

23 апреля в результате предпринятых Генконсульством России в Нью-Йорке энергичных усилий дипломатам удалось добиться встречи с россиянкой В.Насыровой, обвиняемой в совершении уголовных преступлений. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 24 апреля 2018 г.

«После совершённого на неё нападения 03.01.2018 В. Насырова до сих пор находится в лечебном блоке тюрьмы. Россиянка сообщила о негативном отношении к ней со стороны надзирателей и регулярных оскорблениях с расистским подтекстом. В связи с имевшими место, по её словам, случаями значительных задержек в обеспечении питанием, в т. ч. требуемым по религиозным убеждениям, она вынуждена была объявить голодовку», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что генконсульство продолжит добиваться соблюдения законных прав россиянки.

Ранее RT писал, что россиянка Виктория Насырова, арестованная в США за серию грабежей и покушение на убийство, объявила голодовку после того, как её во второй раз избили сокамерницы.