Голодовка «искусительницы»: в США подозреваемая в совершении тяжких преступлений россиянка отказалась от еды

Россиянка Виктория Насырова, арестованная в США за серию грабежей и покушение на убийство, объявила голодовку после того, как её во второй раз избили сокамерницы. Женщина отмечает, что намерена отомстить своим обидчикам. На родине Насырову подозревают в совершении убийства. Ей удалось бежать в США по поддельному паспорту, где она продолжила нарушать закон. За океаном она грабила мужчин, с которыми знакомилась в интернете, а затем попыталась убить русскоязычную женщину, чтобы присвоить себе её документы.

42-летняя Виктория Насырова является, пожалуй, одной из самых известных преступниц родом из России, которые в настоящий момент находятся в заключении в США. Сбежав из РФ после убийства своей знакомой, Насырова начала «гастроли» в США, грабя мужчин, с которыми общалась на сайтах знакомств.

В итоге женщину арестовали, и теперь ей грозит большой срок. Виктория утверждает, что администрация тюрьмы якобы специально создает для неё невыносимые условия, а сокамерницы регулярно избивают.

«Я живу только местью»

Полиция Нью-Йорка задержала Насырову в марте 2017 года. В местных СМИ женщину называют «искусительницей»: на фотографиях Насырова позирует в мехах и драгоценностях, соблазняя мужчин белоснежной улыбкой.

По версии американских правоохранительных органов, женщина знакомилась с потенциальными жертвами в интернете, а затем назначала им свидания в реальной жизни. Однако эти встречи для ухажёров заканчивались печально. Насырова подсыпала им психотропные вещества, а потом грабила.

Сейчас Насырова содержится в тюрьме на Райкерс-Айленд в Нью-Йорке, и у неё постоянно возникают конфликты с сокамерницами.

В первый раз, в мае прошлого года, одна из заключённых во время обеда в столовой подошла к Насыровой и плюнула ей в еду. После этого россиянка ударила её в лицо, завязалась драка.

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В январе 2018 года произошёл более серьёзный инцидент. Четыре соседки по камере напали на россиянку и несколько раз ударили её по голове, сломав ей нос.

Конфликт произошёл из-за телевизора — женщины не смогли договориться, какой канал смотреть. Насырова вспоминает, что её избивали с криками «Убейте эту ***!».

По словам россиянки, она просила офицера, которая наблюдала за происходящим, помочь ей, но та не стала вмешиваться.

«Когда я открыла глаза, я ничего не видела, у меня было всё белое перед глазами. Сейчас то же самое. Никаких цветов, никаких форм — ничего», — заявила СМИ 42-летняя россиянка.

Теперь Насырова объявила голодовку. Она утверждает, что страдает из-за плохого обращения в тюрьме. Уже несколько дней она ничего не ест, только пьёт воду. По словам россиянки, её поддерживает лишь жажда мести.

«Единственное, что меня поддерживает, это желание отомстить, — поделилась Насырова с местной прессой. — Законным способом, конечно, с помощью суда.

Они сделали мою жизнь невыносимой, теперь я хочу испортить жизнь администрации тюрьмы».

«Самая желанная»

Проблемы с законом у Насыровой начались в 2014 году после того, как в Краснодаре пропала местная жительница, 54-летняя Алла Алексеенко. По версии правоохранительных органов, Насырова, которая тогда была соседкой Алексеенко, втёрлась к ней в доверие, вынудила поссориться с близкими друзьями, после чего родные внезапно потеряли Алексеенко из виду.

«В то воскресенье я не могла связаться с мамой, — рассказала дочь Алексеенко Надежда Форд New York Post (женщина сама в настоящий момент живёт в Нью-Йорке). — Я названивала ей миллионы раз. Но телефон был отключен».

Сначала дети пропавшей решили, что она ушла в местный монастырь. Однако спустя несколько дней они стали получать странные сообщения якобы от матери. В них говорилось, что искать её не нужно, она счастлива и будет «молиться за них». Тогда Надежда Форд позвонила Насыровой, и та ответила, что видела Алексеенко накануне.

Близкие обнаружили, что из дома женщины пропали $17 тыс. наличными, документы на право собственности и ювелирные изделия.

Детализация телефонных разговоров показала, что Насырова была последней, с кем разговаривала пропавшая. Спустя месяц полицейские обнаружили в деревне рядом с родным городом Алексеенко обугленные останки женщины. Погибшую смогли опознать лишь по зубам.

«Всё, что осталось, — это череп и кости. Мне дали две коробки и сказали: «Это ваша мама». Я не могла в это поверить», — вспоминает Форд.

Сыщики также изъяли записи с дорожных камер, которые запечатлели страшные кадры: Насырова везёт тело Алексеенко на переднем сиденье автомобиля, взятого напрокат. Впрочем, сама Насырова все обвинения в свой адрес отрицала и уверяла, что не знает, куда пропала Алексеенко, а сама в тот день ехала в машине одна. В итоге главная подозреваемая бежала в США.

© Vi Na/Facebook

В Америку Насырова попала через Мексику по поддельному паспорту, предположительно, при содействии любовника из Краснодара, который, по некоторым данным, работал в полиции и намеренно затягивал расследование уголовного дела.

Описание Насыровой до сих пор содержится в разыскной карточке на сайте МВД России: волосы тёмные, ниже плеч, выразительные черты лица, нос крупный с горбинкой, татуировка на спине в виде китайских иероглифов — в переводе «самая желанная».

Роковая отравительница

В США Виктория Насырова стала жить на широкую ногу. В соцсетях она выкладывала фотографии в мехах и драгоценностях. По удивительному совпадению, Насырова поселилась в Бруклине — том же районе Нью-Йорка, где проживала дочь убитой Алексеенко Надежда Форд.

«Это ужасно — жить в городе и бояться выходить на улицу. Я чувствовала себя словно в клетке, в то время как она наслаждалась своей жизнью после убийства!» — вспоминает Форд.

Насырова действительно наслаждалась жизнью: россиянка завела несколько аккаунтов на сайтах знакомств, с помощью которых находила любовников и жила за их счёт. Однако в какой-то момент это перестало удовлетворять её аппетиты, и женщина начала подмешивать своим ухажёрам наркотики и грабить их, пока они находились в беспамятстве.

Одной из жертв Насыровой стал житель Нью-Йорка и выходец из стран СНГ Рубен Борухов. Как вспоминает мужчина, некоторое время он переписывался с «Анной» (под таким именем Насырова была известна на этом сайте знакомств), а после она пригласила Борухова на ужин.

Мужчина рассказывает, что к его приходу она приготовила жареную рыбу и очень настойчиво предлагала отведать блюдо.

«Она настаивала, что мы должны поесть прямо сейчас, — вспоминает Борухов. — Дескать, иначе остынет. Я съел несколько кусочков и больше ничего не помню».

В результате свидание обошлось Борухову в $500 наличными. Также у него пропали часы за $800, а ещё $2000 были сняты с его кредитной карты.

Отравленный чизкейк

Одним из последних преступлений Насыровой стала попытка убийства 35-летней Ольги Цвик. Очевидно, та попала в поле зрения Насыровой из-за того, что они обе были русскоязычными и обладали схожей внешностью. По версии американских следователей, Насырова решила расправиться с женщиной, чтобы «занять её место».

Для этого россиянка пришла к Цвик под предлогом того, что ей нужна укладка (та работала визажистом и парикмахером на дому), и принесла в качестве угощения чизкейк.

Цвик съела десерт и потеряла сознание. Насырова отнесла её в спальню, раскидала вокруг таблетки, чтобы сымитировать самоубийство, а сама вынесла из дома деньги, документы и пропуск на работу.

Ольге Цвик удалось выжить чудом: друг обнаружил её и вызвал скорую помощь. После расследование инцидента привело к Насыровой, однако она отрицает вину и утверждает, что «не заставляла Цвик есть угощение».

Во многом россиянка была задержана потому, что Надежда Форд наняла частного детектива, чтобы тот выследил Насырову и задокументировал все её перемещения. Собранная сыщиком информация помогла следствию.

«Я молюсь Богу, чтобы теперь она никогда не вышла из тюрьмы, — сказала Надежда Форд. — Это пугает меня больше всего. Я физически дрожу от одной этой мысли. Но наконец я избавилась от гнетущего чувства вины за то, что эта женщина оставалась на свободе».