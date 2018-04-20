В США казнили самого старого преступника, приговорённого к высшей мере

В американском штате Алабама казнили самого старого преступника, который был приговорён к высшей мере наказания.

Как сообщает издание The New York Times, 19 апреля был казнён 83-летний Уолтер Лерой Муди, признанный виновным в организации взрывов, в результате которых погибли люди.

Приговор был приведён в исполнение в тюрьме в городе Атмор путём смертельной инъекции. В 08:42 по местному времени было объявлено о смерти преступника.

Муди отправлял по почте посылки с бомбами. В 1989 году при получении посылок погибли судья и адвокат. Свою вину он не признавал.