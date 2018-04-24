Эксперт оценил визит Макрона в США

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Политический эксперт Павел Святенков в беседе с ФАН оценил визит президента Франции Эммануэля Макрона в США.

«За последние десятилетия Франция очень сильно просела и потеряла своё влияние как в Европе, так и во всём мире. Это связано с объективными процессами — экономически Франция не так сильна, поэтому Макрон пытается наверстать ситуацию дипломатическим путём», — заявил Святенков.

По его словам, Париж пытается отчасти исправить положение, устанавливая особые отношения с Соединёнными Штатами.

Как отметил эксперт, особые отношения есть, например, у Великобритании, но Лондон выходит из ЕС и тем самым может перестать быть агентом США внутри Евросоюза и агентом Брюсселя в отношениях с Вашингтоном.

Но Макрон пока не понимает, что его планы могут не сбыться, поскольку усиление Парижа невыгодно Соединённым Штатам, которым нужна разрозненная Европа, полагает Святенков.

«Скорее всего, они будут делать дружеские жесты в сторону Парижа, но тотальной поддержки французы не получат. Вот и всё», — добавил он.

Ранее Макрон заявил об особой ответственности США и Франции перед миром.

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