Бельгия экстрадирует в Россию нидерландского наркоторговца

Короткая ссылка
Гражданин Нидерландов, наркоторговец Гвидо Волтерс в течение дня будет экстрадирован в Россию властями Бельгии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Бельгия экстрадирует в Россию нидерландского наркоторговца
  • Reuters

«Сегодня, 24 апреля 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Бельгии экстрадируют в Россию гражданина Королевства Нидерландов Гвидо Волтерса», — цитирует его РИА Новости.

Мужчина входил в состав организованной преступной группы и участвовал в незаконной поставке наркотических средств в особо крупном размере из стран Южной Америки на территорию Великобритании с целью их сбыта.

При этом транзитный путь поставки проходил через Россию.

Ранее полиция пресекла канал поставки в Россию наркотиков из Средней Азии.

Также «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных