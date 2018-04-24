Бельгия экстрадирует в Россию нидерландского наркоторговца

Гражданин Нидерландов, наркоторговец Гвидо Волтерс в течение дня будет экстрадирован в Россию властями Бельгии. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Сегодня, 24 апреля 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Бельгии экстрадируют в Россию гражданина Королевства Нидерландов Гвидо Волтерса», — цитирует его РИА Новости.

Мужчина входил в состав организованной преступной группы и участвовал в незаконной поставке наркотических средств в особо крупном размере из стран Южной Америки на территорию Великобритании с целью их сбыта.

При этом транзитный путь поставки проходил через Россию.

Ранее полиция пресекла канал поставки в Россию наркотиков из Средней Азии.

Также «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.