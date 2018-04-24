Бельгия экстрадирует в Россию нидерландского наркоторговца
- Reuters
«Сегодня, 24 апреля 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Королевства Бельгии экстрадируют в Россию гражданина Королевства Нидерландов Гвидо Волтерса», — цитирует его РИА Новости.
Мужчина входил в состав организованной преступной группы и участвовал в незаконной поставке наркотических средств в особо крупном размере из стран Южной Америки на территорию Великобритании с целью их сбыта.
При этом транзитный путь поставки проходил через Россию.
Ранее полиция пресекла канал поставки в Россию наркотиков из Средней Азии.
Также «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.