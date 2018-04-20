Полиция пресекла канал поставки в Россию наркотиков из Средней Азии

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На Южно-Уральской железной дороге задержали организатора поставок в Россию наркотиков из стран Средней Азии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как сообщает ТАСС, полиция изъяла более 14 килограммов гашиша.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции на одном из перегонов Южно-Уральской железной дороги после выемки наркотиков из закамуфлированной закладки задержан предполагаемый организатор преступной группы, которая причастна к контрабандным поставкам наркотических средств из-за границы», — заявила Волк.

Ранее стало известно, что российские правоохранители задержали 27 участников наркогруппировки.

Также «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.

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