Полиция пресекла канал поставки в Россию наркотиков из Средней Азии
Как сообщает ТАСС, полиция изъяла более 14 килограммов гашиша.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции на одном из перегонов Южно-Уральской железной дороги после выемки наркотиков из закамуфлированной закладки задержан предполагаемый организатор преступной группы, которая причастна к контрабандным поставкам наркотических средств из-за границы», — заявила Волк.
Ранее стало известно, что российские правоохранители задержали 27 участников наркогруппировки.
Также «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.