Песков оценил заявления США о стремлении к разрядке в отношениях с Россией

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В Кремле не видят реальных шагов со стороны США, которые бы свидетельствовали о стремлении к разрядке в отношениях с Россией, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков оценил заявления США о стремлении к разрядке в отношениях с Россией
  • Reuters

«Пока реальность, реальное положение дел и реальные шаги, которые мы видим со стороны Вашингтона, свидетельствуют об обратном, вряд ли кто-то будет с этим спорить», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что США совершают много противоречивых действий, в связи с чем трудно сделать вывод о намерении американской стороны смягчить санкции, в частности, против компании «РУСАЛ».

Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что американский президент Дональд Трамп стремится к разрядке в отношениях с Москвой. 

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров прокомментировал Nation News отношения США и России. 

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