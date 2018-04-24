Песков оценил заявления США о стремлении к разрядке в отношениях с Россией

В Кремле не видят реальных шагов со стороны США, которые бы свидетельствовали о стремлении к разрядке в отношениях с Россией, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока реальность, реальное положение дел и реальные шаги, которые мы видим со стороны Вашингтона, свидетельствуют об обратном, вряд ли кто-то будет с этим спорить», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что США совершают много противоречивых действий, в связи с чем трудно сделать вывод о намерении американской стороны смягчить санкции, в частности, против компании «РУСАЛ».

Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что американский президент Дональд Трамп стремится к разрядке в отношениях с Москвой.

Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров прокомментировал Nation News отношения США и России.