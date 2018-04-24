Страны G7 заявили, что Иран должен прекратить распространение ракетных технологий

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Страны «Большой семёрки» (G7) призвали власти Ирана прекратить распространение ракетных технологий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД стран G7.

«Мы призываем Иран играть конструктивную региональную роль и... прекратить незаконную передачу технологии производства баллистических ракет государствам и негосударственным субъектам», — указывается в сообщении.

Отмечается, что члены G7 намерены продолжить работу по противодействию региональному распространению Ираном ракет.

В марте американский лидер Дональд Трамп принял решение продлить антииранские санкции. Одной из причин данного шага стала разработка Ираном баллистических ракет.

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