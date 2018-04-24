Полиция установила личность наехавшего на пешеходов в Торонто водителя
Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто.
Об этом сообщает Associated Press.
Шеф полиции города Марк Сандерс заявил, что задержанным водителем оказался 25-летний житель Ричмонда Алекс Минассиан.
Отмечается, что ранее он не привлекал внимание полиции.
Ранее стало известно, что число погибших в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто увеличилось до 10.
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