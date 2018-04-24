Полиция установила личность наехавшего на пешеходов в Торонто водителя

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Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который совершил наезд на пешеходов в канадском Торонто.

Об этом сообщает Associated Press.

Шеф полиции города Марк Сандерс заявил, что задержанным водителем оказался 25-летний житель Ричмонда Алекс Минассиан.

Отмечается, что ранее он не привлекал внимание полиции.

Ранее стало известно, что число погибших в результате наезда фургона на пешеходов в Торонто увеличилось до 10.

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