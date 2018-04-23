Минобороны: более 1 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточного Каламуна

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 1 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточного Каламуна.

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышли 1072 боевика и члена их семей», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что они были доставлены в населённый пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Ранее сообщалось, что в свои дома вернулись почти 62 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты.