Минобороны: более 1 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточного Каламуна

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Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что более 1 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточного Каламуна.
Минобороны: более 1 тысячи боевиков и членов их семей выведены за сутки из Восточного Каламуна
  • Reuters

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышли 1072 боевика и члена их семей», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что они были доставлены в населённый пункт Калъат аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

Ранее сообщалось, что в свои дома вернулись почти 62 тыс. жителей сирийской Восточной Гуты.

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