Кенсингтонский дворец опубликовал первое фото третьего ребёнка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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Пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала первую официальную фотографию, на которой запечатлён третий ребёнок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.
Кенсингтонский дворец опубликовал первое фото третьего ребёнка принца Уильяма и Кейт Миддлтон
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«Добро пожаловать в семью», — говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография супружеской четы с младенцем.

Отмечается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили всех сотрудников больницы за уход и лечение, а также за их тёплые пожелания.

Ранее букмекеры рассказали о ставках на имя третьего ребёнка.

23 апреля Кейт Миддлтон родила мальчика. У Кейт и принца Уильяма уже есть двое детей — Джордж и Шарлотта.

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