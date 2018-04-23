Кенсингтонский дворец опубликовал первое фото третьего ребёнка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Пресс-служба Кенсингтонского дворца опубликовала первую официальную фотографию, на которой запечатлён третий ребёнок принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

«Добро пожаловать в семью», — говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография супружеской четы с младенцем.

Отмечается, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили всех сотрудников больницы за уход и лечение, а также за их тёплые пожелания.

Ранее букмекеры рассказали о ставках на имя третьего ребёнка.

23 апреля Кейт Миддлтон родила мальчика. У Кейт и принца Уильяма уже есть двое детей — Джордж и Шарлотта.