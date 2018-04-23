Сирийский министр рассказал о ситуации в Восточной Гуте

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Министр внутренней торговли САР Абдалла аль-Гураби в беседе с ФАН рассказал о ситуации в Восточной Гуте.

«Восточная Гута и Дума вышли из-под контроля законного правительства шесть лет назад, и в течение этого периода там находились террористические группировки», — напомнил сирийский чиновник.

По его словам, в настоящее время гуманитарная обстановка в восточных предместьях Дамаска существенно наладилась. Жители района полностью обеспечены хлебом, а объёмы поставляемой в Восточную Гуту помощи позволяют компенсировать почти полное отсутствие производства и торговли с другими регионами.

«Сирия — сильное государство, и мы помогаем всем жителям Гуты. Могу сказать, что около 700—800 тонн продуктов, в том числе 40 тыс. пакетов хлеба, уже были переданы жителям», — добавил Аль-Гураби.

Ранее в ООН заявили, что для беженцев из Сирии необходимо $650 млн.

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