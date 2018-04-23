В ООН заявили, что для беженцев из Сирии необходимо $650 млн

В бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН до конца 2018 года необходимо направить $650 млн для сирийских беженцев.

Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам директора ВПП ООН в Сирии Якоба Керна, на содержание примерно 6 млн сирийских беженцев, которые не покинули пределы страны, требуется $313 млн.

Ещё около $300 млн требуется для нужд почти 5,6 млн сирийцев, находящихся в Ливане и Иордании.

Представитель ВПП ООН в Иордании Ральф Зюдхоф отметил, что $650 млн хватит только на обеспечение беженцев самым необходимым, так как на каждого беженца в Иордании и Ливане ежедневно выделяют от €22 до €25.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2018 года Соединённые Штаты приняли всего 11 беженцев из Сирии.