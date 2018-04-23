Эксперт прокомментировал заявление Минфина США по РУСАЛу

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Анна Лушникова
Директор аналитического департамента Локо-банка Кирилл Тремасов в разговоре с RT прокомментировал заявление Минфина США по ситуации с РУСАЛом.
Эксперт прокомментировал заявление Минфина США по РУСАЛу
  • Reuters

«Согласится Дерипаска на такие условия или нет, сказать сложно. Но мне кажется, что выбора особого нет, потому что без поддержки государства компании будет трудно выжить. Поэтому главным сценарием сейчас видится национализация РУСАЛа, восстановление его операционной деятельности, возвращение на рынки, в дальнейшем более разумной была бы приватизация», — рассказал эксперт.

Тремасов также обратил внимание, что решение по РУСАЛу может стать серьёзным поводом для того, чтобы нормализовать ситуацию на рынке после падения на фоне введения санкций.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (подразделение Министерства финансов США) сообщило, что Вашингтон может снять санкции с компании «РУСАЛ», если Олег Дерипаска откажется от контроля над ней.

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