В Кремле оценили возможность реформирования Совета Безопасности ООН

Каких-либо альтернатив Совету Безопасности ООН не существует, любые изменения должны быть исключительно результатом консенсуса постоянных членов СБ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Неоднократно на различных уровнях разъяснялась российская позиция. Совбез — это главный международный орган, который имеет полномочия на рассмотрение ключевых вопросов международной безопасности, и единственный соответствующий международный орган. Каких-либо альтернатив Совету Безопасности нет», — сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли реформы СБ ООН, а также о позиции Кремля по данной инициативе.

По словам Пескова, любые вопросы, которые связаны с изменением этой структуры, необходимо принимать при согласии постоянных членов Совбеза.

«Любые вопросы, связанные с изменением конфигурации участников Совбеза, с какой-то реформаторской деятельностью Совбеза, могут быть исключительно продуктом консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности. Эта позиция России хорошо известна», — добавил он.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что мир столкнулся с холодной войной. По его словам, это произошло на фоне усугубления структурных проблем Совета Безопасности.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал НСН данное заявление.

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