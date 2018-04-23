Генеральный секретарь ООН рассказал о проблемах Совбеза и возвращении холодной войны

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир вновь столкнулся с холодной войной и это произошло на фоне усугубления структурных проблем Совета Безопасности.

Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

«Ясно, что холодная война вернулась», — сказал он, добавив, что она отличается от той, которая была между США и СССР.

По его словам, в настоящий момент страны мира больше не контролируются двумя противоборствующими сторонами и в различных регионах, в частности Ближневосточном, свою активность демонстрируют множество разных игроков.

«Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», — сказал он.

При этом, по мнению генсека, ситуацию усугубляет то, что СБ ООН имеет структурные проблемы и данный орган больше не отражает баланс сил в мире.

«Как я уже неоднократно говорил: не может быть полной реформы ООН до реформирования Совета Безопасности», — заявил Гутерреш.

Ранее Гутерреш уже говорил о возвращении холодной войны в международных отношениях.

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