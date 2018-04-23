Источник: армия Сирии наносит удары по командным пунктам ИГ на юге Дамаска

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Сирийская авиация и артиллерия наносят удары по командным пунктам и огневым позициям террористической организации «Исламское государство»* на юге Дамаска.
Источник: армия Сирии наносит удары по командным пунктам ИГ на юге Дамаска
  • Reuters

«Авиация и артиллерия продолжают наносить точечные удары по командным пунктам и огневым позициям ИГ в Ярмуке, Эль-Хаджар-эль-Асваде и квартале Кадам. Ощутимые удары по террористам помогают продвижению войск по земле», — приводит РИА Новости слова источника.

Отмечается, что ожесточённые бои идут в квартале Кадам и в палестинском лагере беженцев «Ярмук».

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций к югу от Дамаска.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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