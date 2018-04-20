СМИ: ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов к югу от Дамаска
- Reuters
- © Ali Hashisho
Отмечается, что авиаудары наносятся в рамках операции сирийских властей по очистке находящихся рядом с Дамаском районов от террористов.
Ранее сообщалось, что иракская авиация нанесла удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.