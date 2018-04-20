СМИ: ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов к югу от Дамаска

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Военно-воздушные силы Сирии наносят удары по позициям боевиков террористических организаций «Исламское государство»* и «Джабхат ан-Нусра»** в Хаджар аль-Асваде, расположенном к югу от Дамаска. Об этом сообщает SANA.
СМИ: ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов к югу от Дамаска
  • Reuters
  • © Ali Hashisho

Отмечается, что авиаудары наносятся в рамках операции сирийских властей по очистке находящихся рядом с Дамаском районов от террористов.

Ранее сообщалось, что иракская авиация нанесла удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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