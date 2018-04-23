Политолог прокомментировал заявление Генсека ООН о возвращении холодной войны

Президент Центра стратегических коммуникаций политолог Дмитрий Абзалов прокомментировал в разговоре с RT слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который заявил, что мир вновь столкнулся с холодной войной.

«В отличие от холодной войны, когда существовало два крупных лагеря, сейчас есть несколько точек силы. Причём самое важное, что в разных секторах — экономика, политика — они несколько варьируются. На этом фоне тяжело выстраивать балансирование, поэтому с этой точки зрения мир более сложный, чем был, и, соответственно, его сложнее сохранить. Если раньше Совбез ООН выступал как определённая площадка для переговоров, то сейчас он является площадкой по блокировке тех или иных инициатив. При этом аргументация не играет ключевой роли», — отметил Абзалов.

Политолог подчеркнул, что необходимо привлекать в Совет Безопасности новые силы, чтобы сохранить баланс.

«В Совете Безопасности существует определённая дискриминация, поскольку присутствуют страны, которые за последнее время входили в одну структуру, например, Великобритания и Франция — в Евросоюз. Страны, которые входят в одну военную кооперацию, — НАТО (Франция, Великобритания, США). При этом есть развивающиеся страны, которые стали не так активны, поэтому очень важный фактор заключается в попытке включить новых игроков», — пояснил Абзалов.

По словам эксперта, важным является и фактор личности самого Генсека, который непосредственно может повлиять на эффективность решения проблем, которые стоят перед Советом Безопасности ООН.

«Готов ли Гутерреш заниматься решением вопроса или ему необходимо сохранить пост Генсека? Вопрос заключается в том, собирается ли он играть более активную роль, поскольку у него есть инструменты, чтобы усилить контроль, например, над военной ситуацией в Сирии», — заключил Абзалов.

Ранее Гутерреш рассказал, что в мире вновь столкнулись с холодной войной. Он также отметил, что это произошло на фоне усугубления структурных проблем СБ ООН.