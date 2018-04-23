СМИ: Трамп и его супруга подарят Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома

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Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья Трамп намерены подарить французскому лидеру Эммануэлю Макрону часть обивки стула из Голубой комнаты Белого дома.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что данный стул был частью мебельного гарнитура, произведённого по заказу пятого президента США Джеймса Монро.

Вместе с этим главе Франции вручат альбом с фотографиями, которые будут сделаны в ходе визита, и серебряную чашу компании Tiffany & Co. с подписями главы США и первой леди.

Ранее Макрон заявил, что в ходе своего визита в США преподнесёт в качестве подарка Трампу дуб с севера Франции как символ долгих отношений двух стран.

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