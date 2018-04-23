Макрон высказал мнение о роли США в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал своё мнение по поводу роли США в мире.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что сегодня США играют очень важную роль для достижения мира в различных регионах, особенно, на Ближнем Востоке, и я думаю, что это один из последних игроков, вселяющих надежду на мир и многосторонность», — сказал он.

.@EmmanuelMacron: "I think the U.S. today has a very strong role to play for peace in different regions of the world, and especially the Middle East, and I think it's one of the last resorts player for this peace and for multilateralism." #FoxNewsSundayhttps://t.co/TT1D89E6Fapic.twitter.com/6ws8LR1FwZ — Fox News (@FoxNews) 22 апреля 2018 г.

Ранее Макрон заявил, что США и союзники должны остаться в Сирии после завершения борьбы с террористической организацией «Исламское государство»* для «строительства новой страны».

Директор Центра глобальных проблем ИМО МГИМО МИД России Виктор Сергеев прокомментировал в беседе с Nation News политику Макрона в отношении Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.