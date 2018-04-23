Более 30 человек погибли в результате аварии в КНДР
Более 30 человек погибли в КНДР из-за падения туристического автобуса с моста.
Об этом сообщает CGTN.
«Туристический автобус упал с моста в КНДР, более 30 человек погибли», — указывает телеканал.
BREAKING: Tour bus falls from a bridge in the DPRK, more than 30 reported dead. (CGTN)— CGTN (@CGTNOfficial) 23 апреля 2018 г.
Подробностей инцидента в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что в Перу при падении автобуса в пропасть погибли семь человек.
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