Более 30 человек погибли в результате аварии в КНДР

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Более 30 человек погибли в КНДР из-за падения туристического автобуса с моста.

Об этом сообщает CGTN.

«Туристический автобус упал с моста в КНДР, более 30 человек погибли», — указывает телеканал.

Подробностей инцидента в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что в Перу при падении автобуса в пропасть погибли семь человек.

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