Более 30 человек погибли в результате аварии в КНДР

Более 30 человек погибли в КНДР из-за падения туристического автобуса с моста.

Об этом сообщает CGTN.

«Туристический автобус упал с моста в КНДР, более 30 человек погибли», — указывает телеканал.

BREAKING: Tour bus falls from a bridge in the DPRK, more than 30 reported dead. (CGTN) — CGTN (@CGTNOfficial) 23 апреля 2018 г.

Подробностей инцидента в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что в Перу при падении автобуса в пропасть погибли семь человек.