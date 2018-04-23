Президент Никарагуа отказался от вызвавшей массовые протесты пенсионной реформы

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега принял решение отказаться от пенсионной реформы в стране, которая спровоцировала массовые протесты, в ходе которых погибли люди.

Об этом сообщает AFP.

«Президент Никарагуа отказался от реформ, вызвавших протесты, в ходе которых погибли люди», — пишет агентство.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли в ходе протестов против пенсионной реформы в Никарагуа.

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