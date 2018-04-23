Президент Никарагуа отказался от вызвавшей массовые протесты пенсионной реформы
Президент Никарагуа Даниэль Ортега принял решение отказаться от пенсионной реформы в стране, которая спровоцировала массовые протесты, в ходе которых погибли люди.
Об этом сообщает AFP.
«Президент Никарагуа отказался от реформ, вызвавших протесты, в ходе которых погибли люди», — пишет агентство.
#BREAKING Nicaragua president scraps reforms that sparked deadly protests— AFP news agency (@AFP) 22 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что десять человек погибли в ходе протестов против пенсионной реформы в Никарагуа.
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