Президент Никарагуа отказался от вызвавшей массовые протесты пенсионной реформы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега принял решение отказаться от пенсионной реформы в стране, которая спровоцировала массовые протесты, в ходе которых погибли люди.

Об этом сообщает AFP. «Президент Никарагуа отказался от реформ, вызвавших протесты, в ходе которых погибли люди», — пишет агентство. #BREAKING Nicaragua president scraps reforms that sparked deadly protests — AFP news agency (@AFP) 22 апреля 2018 г. Ранее сообщалось, что десять человек погибли в ходе протестов против пенсионной реформы в Никарагуа.