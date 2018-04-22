Десять человек погибли в ходе протестов против пенсионной реформы в Никарагуа
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что митинги начались ещё 18 апреля. Самые масштабные протесты были зафиксированы в столице страны Манагуа.
По меньшей мере 100 человек пострадали в результате столкновений.
По данным телекомпании, реформа подразумевает увеличение пенсионных взносов со стороны работников и работодателей и при этом снижение общих выгод для пенсионеров.
Ранее в Ереване были задержаны 102 активиста-оппозиционера, протестующих против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна.