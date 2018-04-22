Десять человек погибли в ходе протестов против пенсионной реформы в Никарагуа

Короткая ссылка
За прошедшие три дня десять человек погибли в Никарагуа в результате столкновений между полицией и протестующими против изменения пенсионной системы страны.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что митинги начались ещё 18 апреля. Самые масштабные протесты были зафиксированы в столице страны Манагуа.

По меньшей мере 100 человек пострадали в результате столкновений.

По данным телекомпании, реформа подразумевает увеличение пенсионных взносов со стороны работников и работодателей и при этом снижение общих выгод для пенсионеров.

Ранее в Ереване были задержаны 102 активиста-оппозиционера, протестующих против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных