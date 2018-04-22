Один человек погиб в результате крушения самолёта в Теннесси
В американском штате Теннесси потерпел крушение одномоторный самолёт. В результате происшествия погиб пилот.
Об этом сообщает Chattanooga Times Free Press.
Отмечается, что двухместный самолёт упал возле взлётно-посадочной полосы. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.
По данным издания, это уже пятая авиакатастрофа в районе данного аэропорта с 2004 года.
Ранее во время экстренной посадки пассажирского самолёта в США погиб человек.
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