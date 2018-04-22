Один человек погиб в результате крушения самолёта в Теннесси

В американском штате Теннесси потерпел крушение одномоторный самолёт. В результате происшествия погиб пилот.

Об этом сообщает Chattanooga Times Free Press.

Отмечается, что двухместный самолёт упал возле взлётно-посадочной полосы. Никто из находившихся на земле людей не пострадал.

По данным издания, это уже пятая авиакатастрофа в районе данного аэропорта с 2004 года.

Ранее во время экстренной посадки пассажирского самолёта в США погиб человек.