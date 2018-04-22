Правительство Индии одобрило смертную казнь за изнасилование детей

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Правительство Индии одобрило смертную казнь для людей, признанных виновными в изнасиловании детей, которым не исполнилось 12 лет.

Об этом сообщает Press Trust of India.

По имеющейся информации, соответствующий приказ был одобрен кабинетом премьер-министра Нарендры Моди, а после отправлен президенту для его утверждения.

Уточняется, что вместе с этим были увеличены в два раза максимальные тюремные сроки для людей, которые были признаны виновными в изнасиловании детей младше 16 лет.

Агентство добавляет, что закон должны будут одобрить в парламенте, чтобы он вступил в силу.

Отмечается, что на данный шаг власти страны пошли после волны общественного возмущения, связанного с недавним изнасилованием и убийством 8-летней девочки в штате Уттар-Прадеш и другими аналогичными случаями, произошедшими ранее.

В декабре шведская газета Dagens Nyheter привела статистику, которую предоставили изданию врачи одной из больниц Стокгольма. По данным медиков, число молодых девушек, обращающихся за помощью в связи с насильственными действиями сексуального характера, растёт.

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