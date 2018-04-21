СМИ сообщили о гибели трёх человек при взрыве в чилийской больнице

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В результате взрыва, который произошёл в клинике Чили из-за утечки газа, три человека погибли, около 50 пострадали. Об этом сообщает Tercera.

По данным издания, на место происшествия приехали пожарные и полицейские.

В настоящее время сотрудники пожарных служб осматривают место инцидента в поиске людей, которые могли оказаться в ловушке из-за разрушений.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате взрыва газового баллона на карнавале в Боливии.

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