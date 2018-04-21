СМИ сообщили о гибели трёх человек при взрыве в чилийской больнице

В результате взрыва, который произошёл в клинике Чили из-за утечки газа, три человека погибли, около 50 пострадали. Об этом сообщает Tercera.

По данным издания, на место происшествия приехали пожарные и полицейские. В настоящее время сотрудники пожарных служб осматривают место инцидента в поиске людей, которые могли оказаться в ловушке из-за разрушений. Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате взрыва газового баллона на карнавале в Боливии.