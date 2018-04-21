МИД сожалеет в связи с отказом во въезде в США артистам Большого театра

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RT
Отказ американских властей в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси привёл к срыву их выступления в Нью-Йорке. Об этом говорится в комментарии МИД России.
МИД сожалеет в связи с отказом во въезде в США артистам Большого театра
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«До такого не доходило даже во времена холодной войны. Наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лёд недоверия, снижать напряжённость в межгосударственных отношениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гастроли отечественных творческих коллективов, включая Большой театр, считающийся во всём мире визитной карточкой России, неизменно находили самый тёплый отклик в сердцах американской публики.

«Однако сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем. Уже несколько лет по их вине свёрнуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать ещё одну нить, связывающую два народа», — пояснили в МИД.

В ведомстве сожалеют, что Вашингтон своей политикой стремится сделать поездки россиян в США практически невозможными.

«Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», — заключили российские дипломаты.

Ранее СМИ сообщили об отказе во въезде в США приме-балерине Большого театра.

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