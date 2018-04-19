СМИ сообщили об отказе во въезде в США приме-балерине Большого театра

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Власти США не выдали визу приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси. Об этом пишет Page Six.

Отмечается, что артисты должны были выступить в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Им было отказано в визах 10 апреля.

«Я этого не понимаю. Одна из версий, что это связано с политикой. Это моя непроизвольная реакция, но я не понимаю, почему — кроме как потому, что они из России. Но это не имеет никакого смысла», — заявила организатор выступления, председатель международного танцевального конкурса Youth America Grand Prix Линда К. Морзе.

Она добавила, что даже в худшие годы холодной войны артисты Большого театра приезжали в Соединённые Штаты.

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