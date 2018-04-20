Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью сирийского корреспондента в Дамаске

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента ЧГТРК «Грозный» в Дамаске.
Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью сирийского корреспондента в Дамаске
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

«Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан... Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров выразил соболезнования всему творческому коллективу телерадиоканала «Грозный».

Глава Чечни отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

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