Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью сирийского корреспондента в Дамаске

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента ЧГТРК «Грозный» в Дамаске.

«Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный» в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан... Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров выразил соболезнования всему творческому коллективу телерадиоканала «Грозный».

Глава Чечни отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.