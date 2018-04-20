Хейли заявила, что США следят за нарушающими права человека странами

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США следят за теми государствами, в действиях властей которых Вашингтон усматривает нарушения прав человека. Такое мнение выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
Хейли заявила, что США следят за нарушающими права человека странами
  • Reuters

«Мы продолжим бросать вызов самым злостным в мире нарушителям прав человека, таким как Иран, Китай, Сирия, Венесуэла и Северная Корея. Публикация доклада служит предупреждением негуманным правительствам, что США следят за ними, а также напоминает жертвам нарушений прав человека, что мы продолжим стоять на их стороне», — отмечается в заявлении Хейли, распространённом постпредством США.

По её словам, защита и продвижение прав человека лежат в основе американских ценностей.

Ранее Госдеп опубликовал доклад, в котором даётся оценка ситуации в области прав человека в 199 странах.

В частности, в нём говорится, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются «силами нестабильности», нарушения прав человека в этих странах представляют глобальную угрозу.

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