Хейли заявила, что США следят за нарушающими права человека странами

США следят за теми государствами, в действиях властей которых Вашингтон усматривает нарушения прав человека. Такое мнение выразила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Мы продолжим бросать вызов самым злостным в мире нарушителям прав человека, таким как Иран, Китай, Сирия, Венесуэла и Северная Корея. Публикация доклада служит предупреждением негуманным правительствам, что США следят за ними, а также напоминает жертвам нарушений прав человека, что мы продолжим стоять на их стороне», — отмечается в заявлении Хейли, распространённом постпредством США.

По её словам, защита и продвижение прав человека лежат в основе американских ценностей.

Ранее Госдеп опубликовал доклад, в котором даётся оценка ситуации в области прав человека в 199 странах.

В частности, в нём говорится, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются «силами нестабильности», нарушения прав человека в этих странах представляют глобальную угрозу.